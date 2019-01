Una Befana “spericolata” perde i regali e i carabinieri li recuperano per portarli ai bimbi del Fazzi

Una giornata dell’Epifania un po’ movimentata, ma caratterizzata dalla solidarietà.

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce si sono trovati protagonisti in un rocambolesco inseguimento alla Befana, durante il quale la vecchina ha perso parte dei regali contenuti nel suo sacco. La Befana spericolata è sfuggita alle gazzelle facendo perdere le sue tracce.

Così i militari si sono recati presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per portare quei doni ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria ordinaria ed oncologica. Intorno alle 10, in particolare, alla presenza di medici, infermieri e personale dell’ospedale, i carabinieri del Reparto leccese hanno fatto ingresso nelle sale dove vi erano ricoverati 25 bambini, ai quali sono stati regalati dei giochi. Alcuni piccoli pazienti, alla vista del regalo tanto desiderato, si sono gettati tra le braccia dei carabinieri in segno di riconoscimento.

Al rientro in sede, la sorpresa: ad attendere i militari c’era la Befana che si è scusata per non essersi fermata all’alt, a causa del ritardo sulla tabella di marcia, per evitare di essere contravvenzionata.

Prima di andar via, la vecchina ha ringraziato i carabinieri per averle dato una mano nella consegna di quei regali “speciali” per bambini altrettanto straordinari e coraggiosi.