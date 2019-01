Notte di festa e di follia, il nuovo anno comincia con la conta dei feriti

Il “rumore” dei festeggiamenti si è (quasi) spento, ma della notte più attesa dell’anno restano gli strascichi. Puntuale è la conta dei danni e dei feriti. Fortunatamente non sembra più un bollettino di guerra, ma sono ancora tante le persone che cominciano il Capodanno in Ospedale.

Il primo incidente, è avvenuto a Napoli, qualche minuto prima dello scoccare della mezzanotte: per l’esplosione di un petardo un giovane ha perso due dita della mano e ha riportato ferite alle gambe, alcune anche molto profonde. Il secondo (solo in ordine di tempo) si è consumato a Cesate, nel milanese. Protagonista un ragazzo che ha i ‘segni’ dei botti su tutto il corpo, viso compreso.

Gravi anche le condizioni di una 37enne colpita in pieno petto da un razzo esploso al termine del countdown. Ora si trova ricoverata, in prognosi riservata, all’ospedale Rummo di Benevento dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. È in pericolo di vita.

L’elenco continua e riguarda soprattutto il capoluogo partenopeo che registrando il bilancio più amaro conferma la sua tradizione di città con il maggior numero di feriti. La conta a Napoli si ferma 37, ma nessuno per arma da fuoco.

Insomma, nonostante i divieti imposti e i regolamenti che vietano l’uso di botti, molti non hanno voluto rinunciare a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con petardi e razzi, esplosi fino a tarda notte.