Un impegno a tutto campo a tutela dei cittadini e delle Imprese”, la Gdf compie 249 anni. Il bilancio nel Salento

Oltre 7.500 ispezioni e 600 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia, un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese.

È questo il bilancio del 2022 e dei primi cinque mesi del 2023 dei militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Lecce.

I dati sono stati diffusi questa mattina dal Comandante Provinciale di “Piazzetta dei Peruzzi” Stefano Ciotti, nel corso della celebrazione del 249 anni dalla fondazione del Corpo.

Contrasto delle frodi sui crediti d’imposta e dell’evasione fiscale

Le attività investigative e di analisi sui crediti d’imposta agevolativi in materia di edilizia ed energetica hanno permesso di constatare la compensazione di crediti inesistenti per un ammontare 850 mila euro. Sono stati individuati 133 evasori totali e 1.402 lavoratori in “nero” o irregolari.

Scoperti, inoltre, 3 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e illecita detenzione di capitali oltreconfine.

Le persone denunciate per reati tributari sono 299, di cui 10 tratte in arresto. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di oltre 7,8 milioni euro.

I 129 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare oltre 4,7 tonnellate di prodotti energetici e di accertare oltre 858 tonnellate consumato in frode..

Quasi 23 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza.

I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 8 punti clandestini di raccolta scommesse e di verbalizzare 220 soggetti, di cui 7 denunciati all’Autorità giudiziaria.

Tutela della spesa pubblica

Per quel che riguarda il comparto della tutela della spesa pubblica, i reparti operativi hanno svolto circa 1.500 interventi nel settore, cui si aggiungono 139 indagini delegate dalla magistratura nazionale – penale e contabile – ed europea al cui esito sono stati denunciate 1.908 spersone e segnalati alla Corte dei conti 438 responsabili in relazione all’accertamento di danni erariali per oltre 6,6 milioni di euro.

Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell’Unione europea ammontano a oltre 1,7 milioni euro, mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a circa 4 milioni di euro.

In materia di reddito di cittadinanza, sono stati eseguiti 590 controlli, tutti selettivamente orientati grazie a mirate analisi di rischio sviluppate dalla Componente Speciale, che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per oltre 5 milioni euro e denunciare 560 responsabili.

In tema di appalti, sono state monitorate procedure contrattuali per oltre 25 milioni di euro, di cui circa 1 milione di euro riferibili a investimenti finanziati con risorse PNRR.

Contrasto della criminalità organizzata ed economico-finanziaria

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 31 interventi, che hanno portato alla denuncia di 112 persone, di cui 4 tratte in arresto e al sequestro di beni per un valore di oltre 1,3 milioni di euro.

Sono state analizzate circa 500 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 5 attinenti al finanziamento del terrorismo.

Ammontano a oltre 32 mila euro i sequestri di valuta, titoli, certificati e valori bollati contraffatti eseguiti nei confronti di 69 soggetti.

In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa i beni sequestrati ammontano a circa 6 milioni euro, su un totale di patrimoni distratti di circa 30 milioni di euro.

Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato è stata conclusa 1 indagine che ha permesso di denunciare all’Autorità Giudiziaria una persona.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 239 soggetti.

Sono stati eseguiti, 759 accertamenti a seguito di richieste pervenute dei Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali (756) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Nel periodo in esame, i Reparti del Corpo hanno sequestrato, in territorio nazionale circa 36 kg di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina (0,5 Kg.), hashish (17 Kg.) e marijuana (18,5 Kg.), denunciando all’A.G. 101 soggetti (di cui 13 in stato di arresto) e segnalandone 114 ai Prefetti.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti oltre 380 interventi, sviluppate 30 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciati 161 soggetti. A seguito di tale attività sono stati sottoposti a sequestro oltre 1 milione di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Sono stati, anche, sequestrati oltre 2, 8 tonnellate di prodotti agroalimentari, recanti marchi industriali falsificati, indicazioni non veritiere nonché oggetto di frode commerciale.

Operazioni di soccorso e concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica

Nel quadro della missione di concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese nel 2022, la Guardia di Finanza ha impiegato complessive 4.367 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. Tale impegno, che sta continuando anche nel 2023, ha portato ad un impiego complessivo di 2.199 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico.