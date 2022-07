Rischia di annegare mentre fa il bagno in casa, bimba di sette mesi salvata dai sanitari del 118

Sono stati attimi di vero e proprio terrore quelli vissuti dai genitori di una bimba a Taurisano.

Nella serata di ieri, infatti, mentre le stavano facendo il bagnetto, la bambina sarebbe scivolata a nella vasca da bagno, ha ingerito dell’acqua e ha iniziato a non respirare più. I genitori, immediatamente accortisi delle sue condizioni, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto, quindi, sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che, dopo averle praticato le manovre di ventilazione, sono riusciti a rianimarla.

Una volta terminate le operazioni, poi, hanno condotto la bimba in codice rosso presso l’Ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove è stata ricoverata in pediatria per essere tenuta in osservazione.

