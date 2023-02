Corsano, gravi ustioni per una bimba piccola. Trasferita d’urgenza a Bari

Un incidente domestico che si è trasformato in una vera e propria emergenza. Nella serata di ieri, una bimba piccola è rimasta gravemente ustionata a Corsano, nel Capo di Leuca. Dalle ricostruzioni sembrerebbe, infatti, che la bimba abbia riportato le gravi ustioni dopo essere entrata in contatto con acqua bollente, un incidente che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Con l’arrivo del 118, la bambina è stata immediatamente portata all’ospedale di Tricase, ma i medici hanno immediatamente capito la gravità della situazione e richiesto il trasferimento a Bari. La bambina è stata intubata a causa delle ferite da ustione, classificate come di secondo grado.

Per il momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente domestico ma c’è tanta apprensione per le condizioni di salute della piccola.