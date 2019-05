Basta al degrado: Ance promuove l’iniziativa dei nastri gialli a difesa dell’ambiente

#bloccadegrado: è questo l’hashtag lanciato da Ance (Associazione nazionale costruttori edili), promotrice di un’iniziativa contro l’incuria e l’abbandono in cui versano città, infrastrutture, scuole, edifici e spazi verdi del Paese. È il momento di agire, di dire basta al degrado del nostro territorio, di alzare la voce.

L’iniziativa partirà il 10 maggio: in contemporanea su tutto il territorio nazionale si diffonderanno i nastri gialli #bloccadegrado, disponibili sul sito www.bloccadegrado.it (insieme a volantini e cartelli). Si tratta di un’iniziativa a cui chiunque può partecipare scattando foto da condividere sui social network (hashtag #bloccadegrado) e segnalando tutti i casi di degrado e di immobilismo, ovunque siano presenti.

Usare quell’hashtag diventerà un modo per farsi sentire, sarà come urlarlo per la strada, denunciarlo a gran voce, diffonderlo il più possibile in rete, in modo che possa arrivare a tutti. Non si può più ignorare, non si può più far finta di niente, volgere lo sguardo altrove. Si tratta delle nostre città, delle nostre piazze, dei nostri parchi, delle nostre scuole. Tutto attraverso un piccolo gesto, una condivisione, un nastro giallo che può diventare simbolo di speranza, di attivismo, di impegno civile.

“Si tratta di una grande mobilitazione civile che punta a coinvolgere direttamente i cittadini” spiega il presidente di Ance Puglia Nicola Bonerba. Ciascuno avrà la possibilità di denunciare e segnalare, in prima persona, le situazioni di disagio e di difficoltà che vivono ogni giorno, “disagi originati, in primis – continua Bonerba – da quella ‘lentocrazia’ che denunciamo da anni e che fa sprofondare i territori in un degrado inammissibile”.

“Il nostro territorio è deturpato da strutture vetuste e degradate che rovinano la bellezza naturale di luoghi riconosciuti in tutto il mondo per il loro fascino e storia. Pertanto, Ance Lecce – afferma il Presidente Giampiero Rizzo – darà inizio, a decorrere dall’11 maggio, ad una serie di iniziative mediatiche, volte a richiamare l’attenzione del mondo politico e civile”.