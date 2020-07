Coronavirus, in Puglia numeri stabili: nessun nuovo caso e nessun decesso

Nessun nuovo caso. Nessun decesso. Nessun nuovo ricovero. E nessun guarito. I numeri del contagio da coronavirus in Puglia restano stabili e non si discostano da quelli comunicati nella giornata di ieri.

Per il terzo giorno consecutivo, quindi, il contatore resta fermo: gli attuali positivi restano 68, 10 dei quali si trovano in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva). Anche i decessi restano a quota 547, così come quello dei guariti che rimane fisso 3.926.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dall’inizio dell’emergenza, è di 4.541, così suddivisi: