Bollettino, 4.293 casi in Puglia. 831 positivi in provincia di Lecce

Secondo il bollettino epidemiologico che ogni giorno conta i casi in Puglia, sono 4.293 i tamponi positivi su 22.761 test effettuati nelle ultime 24 ore. 1.448 in provincia di Bari, da settimane al primo posto per numero di contagi. In provincia di Lecce sono 831 i salentini finiti in isolamento. 3 decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 8.256.

Sul fronte degli ospedali, i pazienti ricoverati in area non critica sono passati da 568 a 557. In terapia intensiva i posti letto occupati sono 23, contro i 28 di ieri.

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 105.449. Ieri erano 105.409. Il totale dei guariti sale a 944.423.

Nuovi casi per provincia: