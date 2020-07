Coronavirus, il contagio torna a 0: nessun nuovo caso nelle ultime 24h

Dopo i sette di ieri (e relativi prevalentemente a cittadini stranieri provenienti dall’estero), oggi la Puglia torna a sorridere. Non c’è nessun nuovo positivo da coronavirus in regione dopo i tamponi effettuati per ricostruire le nuove catene di contagio.

E’ il dato che si legge nell’ultimo bollettino epidemiologico diramato dalla Regione e che monitoria, quotidianamente, l’andamento del coronavirus nel tacco d’Italia. Il trend, quindi, dopo una lieve risalita della scorsa settimana, torna a frenare.

Nessun nuovo caso, quindi, così come nessun decesso, con il totale che resta a quota 548. Resta a 0 anche oggi, però, i dato relativo ai guariti (in totale 3.930): la curva delle guarigioni procede da qualche tempo a rilento.

In questo modo il numero relativo agli attuali positivi resta invariato: sono 79 in tutto, di questi 14 sono in stato di ricovero, nessun in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dall’inizio dell’emergenza, è di 4.557, così suddivisi: