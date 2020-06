Coronavirus, +5 in Puglia. Oggi 7 decessi ma 118 guariti

Grandi rientri, riaperture pressoché complete, ma numeri ancora fortunatamente molto bassi. Anche oggi il bollettino epidemiologico del nuovo coronavirus in Puglia disegna una curva dall’andamento molto lento e a ribasso. Se ieri, infatti, i nuovi casi di Covi19 registrati erano stati 4, oggi il report regionale parla di 5 nuovi positivi.

I nuovi casi sono così suddivisi su base territoriale:

0 nella Provincia di Bari

0 nella Provincia di Bat

2 nella Provincia di Brindisi

1 nella Provincia di Foggia

2 nella Provincia di Lecce

0 nella Provincia di Taranto

Ben 7 però sono stati i deceduti, per un totale di 521.I guariti, invece, oggi sono stati 118, per un totale complessivo di 3.140. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 846 (121 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.507 così divisi: