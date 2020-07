Coronavirus, risale la curva: 5 casi in Puglia, ma tornano i guariti

Significativa risalita della curva del contagio in Puglia. In numeri assoluti non c’è motivo per essere preoccupati, ma 5 casi registrati nello stesso giorno non si vedevano da tempo.

Oggi, invece, la task force regionale ha individuato 3 casi in provincia di Bari e 2 nel territorio di Foggia.

Fortunatamente, almeno, non si contano decessi con il totale che recita sempre 548. Dopo svariati giorni, poi, tornano i guariti: 3 nelle ultime 24h (il totale è di 3.929).

In questo modo la bilancia degli attuali positivi aumenta leggermente: i soggetti che in questo momento sono in quarantena sono 70 (+2 rispetto a ieri), 12 dei quali in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dall’inizio dell’emergenza, è di 4.547, così suddivisi: