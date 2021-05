Bollettino Covid, 386 casi positivi in Puglia. 84 contagi e 9 decessi in provincia di Lecce

Dopo aver passato mesi difficili anche in Puglia si cominciano ad intravedere piccoli spiragli di normalità. La campagna vaccinale continua a ritmo spedito (questa settimana tocca agli under 50 prenotare un appuntamento con la prima dose), la curva dei contagi è costantemente in discesa e anche il dato sui ricoveri in Ospedale fa ben sperare che il peggio sia ormai alle spalle. La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupata dai pazienti Covid è salito al 22%, un punto in più dell’ultima rilevazione, ma otto in meno del tetto massimo fissato dal Ministero della Salute al 30%. Nei reparti di area non critica, il tasso di occupazione è sceso al 26% (-1%), lontano dalla soglia critica del 40%.

Un quadro positivo confermato nel consueto bollettino epidemiologico della Regione. Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro, su 8.679 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 386 casi positivi. Così divisi: 81 in provincia di Bari, 43 in provincia di Brindisi, 61 nella provincia BAT, 85 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 31 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 30 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.415.076 test. 207.173 sono i pazienti guariti. 34.205 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale, fermi a 1.027.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 247.720 così suddivisi:

93.840 nella Provincia di Bari;

24.803 nella Provincia di Bat;

18.902 nella Provincia di Brindisi;

44.348 nella Provincia di Foggia;

25.937 nella Provincia di Lecce;

38.722 nella Provincia di Taranto;

790 attribuiti a residenti fuori regione;

378 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/liPEh