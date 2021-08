Bollettino Covid, 184 casi positivi in Puglia. 41 contagi in provincia di Lecce

Resta stabile, secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, ogni giorno, monitora la situazione negli Ospedali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid ferma al 4% (0%) in terapia intensiva e al 5% (0%) nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. L’aumento dei casi registrati in Puglia, insomma, non mette sotto pressione le strutture sanitarie che gestiscono, senza problemi, le perone positive che hanno bisogno di cure.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, sono 128 i ricoveri in area non critica. 22 le persone in terapia intensiva

Sul fronte dei contagi, sono 184 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 11.910 test. Un decesso, ma la regione non comunica più la provincia.

I nuovi casi sono così divisi:

Provincia di Bari: 46

Provincia di Bat: 48

Provincia di Brindisi: 8

Provincia di Foggia: 31

Provincia di Lecce: 41

Provincia di Taranto: 7

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 0

4.208 sono le persone attualmente positive.