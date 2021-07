Bollettino Covid, 81 casi positivi in Puglia. 29 in provincia di Lecce

I ricoveri in Puglia sono stabili come dimostra l’ultima rilevazione dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali secondo cui la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 2% sia in terapia intensiva che nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Sul fronte dei contagi il quadro non cambia. Come scritto nel bollettino epidemiologico che ogni giorno monitora l’andamento della terza ondata nella regione su 6.702 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 81 casi positivi: 16 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 23 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso fuori regione e 1 caso di provincia non nota.

È stato registrato 1 decesso in provincia di Brindisi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.773.928 test. 245.768 sono i pazienti guariti. 1.699 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.126, così suddivisi:

95.353 nella Provincia di Bari;

25.629 nella Provincia di Bat;

19.883 nella Provincia di Brindisi;

45.258 nella Provincia di Foggia;

27.198 nella Provincia di Lecce;

39.604 nella Provincia di Taranto;

825 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

