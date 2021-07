Bollettino Covid, 131 nuovi casi in Puglia, nessuno decesso. 23 in provincia di Lecce

Si consolida l’aumento giornaliero dei casi, ormai stabilmente sopra il centinaio di nuovi casi in tutta la regione. Intanto, per far fronte all’aumento dei contagi in tutto il Paese, è arrivato l’obbligo di utilizzo del greenpass nei ristoranti e nei bar al chiuso a partire dal prossimo 6 agosto. Basterà anche una sola dose per continuare a sedersi ai tavoli al chiuso, in zona bianca.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 10.887 test effettuati per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 131 casi positivi: 39 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia BAT, 17 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Salgono a 3 i nuovi ricoveri, per un totale di 89 persone, mentre ieri erano 86. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.815.016 test. 246.107 sono i pazienti guariti. 1.976 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.747, così suddivisi:

95.520 nella Provincia di Bari;

25.680 nella Provincia di Bat;

19.977 nella Provincia di Brindisi;

45.337 nella Provincia di Foggia;

27.337 nella Provincia di Lecce;

39.680 nella Provincia di Taranto;

839 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.