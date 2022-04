Bollettino Covid, 1.933 casi in Puglia. 395 in provincia di Lecce

Secondo il bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i casi in Puglia sono 1.933 i tamponi positivi su 10.107 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia di Bari si è fermata a 688. In provincia di Lecce sono 395 i salentini finiti in isolamento. 5 decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 8.225.

Nuovi casi per provincia:

Provincia di Bari: 688

Provincia di Bat: 117

Provincia di Brindisi: 227

Provincia di Foggia: 224

Provincia di Lecce: 395

Provincia di Taranto: 251

Residenti fuori regione: 29

Provincia in definizione: 2

Sul fronte degli Ospedali, i pazienti in area non critica sono passati da 582 a 587. In terapia intensiva i posti letto occupati sono 31 contro i 34 di ieri.

Nella casella degli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 105.381. Ieri erano 104.638. Il totale dei guariti da inizio pandemia sale a 929.163