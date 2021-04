Bollettino Covid, 1.344 casi positivi in Puglia. 183 contagi in provincia di Lecce

È probabile che il Ministero della Salute, a cui spetta l’ultima parola, decida di cambiare il colore della Puglia che passerebbe in zona gialla da lunedì 3 maggio. E i numeri finiti sul tavolo della cabina di regia sono incoraggianti, sia sul fronte dei contagi che dei ricoveri in Ospedale anche se la percentuale di posti letto occupata da pazienti Covid sia in terapia intensiva che nei reparti di area medica supera la soglia critica fissata per decreto.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 13.296 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 1.344 casi positivi: 320 in provincia di Bari,132 in provincia di Brindisi, 169 nella provincia BAT, 284 in provincia di Foggia, 183 in provincia di Lecce, 257 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 37 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.224.403 test. 181.376 sono i pazienti guariti. 47.592 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 234.841 così suddivisi:

90.134 nella Provincia di Bari;

23.168 nella Provincia di Bat;

17.595 nella Provincia di Brindisi;

42.486 nella Provincia di Foggia;

23.370 nella Provincia di Lecce;

36.972 nella Provincia di Taranto;

756 attribuiti a residenti fuori regione;

360 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.