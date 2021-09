Covid in Puglia, 222 casi positivi in 24 ore. 45 in provincia di Lecce

Stando ai nuovi indicatori usati dal Governo per decidere il colore delle Regioni – incidenza dei casi settimanali per 100mila abitanti e ricoveri – in Puglia il rischio è basso. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione sugli Ospedali sulla base dei dati inviati al Ministero della Salute, infatti, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è stabile sia in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione è fermo al 5% che nei reparti di area non critica, che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia, dove la percentuale è stabile al 7%.

Secondo il bollettino epidemiologico, i ricoveri in area medica passano da 186 a 182. Sono 20 i pazienti in terapia intensiva, ieri erano 23.

Sul fronte dei contagi, sono 222 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 16.343 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.725. 2 i decessi. 6.747 è il totale delle vittime da inizio pandemia.

Per quanto riguarda la mappa dei positivi, è la provincia di Bari a contare più casi, seguita da quella di Lecce. I nuovi contagi sono così divisi:

Provincia di Bari: 46

Provincia di Bat: 33

Provincia di Brindisi: 37

Provincia di Foggia: 32

Provincia di Lecce: 45

Provincia di Taranto: 22

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 6

Ricapitolando: sono 222 i casi positivi in Puglia su 16.343 test giornalieri. 2 i decessi. 3.725 persone attualmente positive. 182 pazienti ricoverati in area non critica. 20 in terapia intensiva