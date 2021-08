Bollettino Covid, 358 casi positivi in Puglia. 92 in provincia di Lecce

Il quadro disegnato dal bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i nuovi casi, i guariti, i decessi e i ricoveri in Ospedale resta invariato. Come dimostra l’ultima rilevazione dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid in Puglia è ferma al 5% (0%) in terapia intensiva. Stessa percentuale del 5% (0%) nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Sul fronte dei contagi, sono 358 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 14.554 test. Due i decessi.

I nuovi casi sono così divisi:

Provincia di Bari: 92

Provincia di Bat: 104

Provincia di Brindisi: 28

Provincia di Foggia: 22

Provincia di Lecce: 92

Provincia di Taranto: 18

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: -3

4.321 sono le persone attualmente positive. 140 i ricoveri in area non critica. 23 in terapia intensiva.

Pediatra del Fazzi positivo al Covid

Nelle scorse ore, dopo che un pediatra dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, vaccinato con doppia dose, è risultato positivo al Coronavirus è scattato il protocollo previsto per contenere la diffusione dei contagi. I ricoveri sono stati bloccati per precauzione e per permettere la sanificazione del piano. I tamponi, a cui sono stati sottoposti i bambini presenti in reparto e quelli dimessi nei giorni scorsi, sono risultati negativi. Ci sarà un altro controllo, come ha spiegato il direttore della Asl, Rodolfo Rollo. Il tracciamento permetterà al Dipartimento di prevenzione di ricostruire la catena dei contagi, isolando i contatti più stretti.