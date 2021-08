Bollettino Covid, due decessi e 217 casi positivi in Puglia. 61 in provincia di Lecce

Resta stabile in Puglia, secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora ogni giorno la situazione negli Ospedali sulla base dei dati trasmessi periodicamente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della Salute, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid, ferma al 5% in terapia intensiva. Stessa percentuale del 5% nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Sul fronte dei contagi, come scritto nel bollettino epidemiologico della Regione, sono 217 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 12.761 test. Due i decessi.

È la provincia di Lecce a guidare la ‘classifica’ dei nuovi casi che sono così divisi.

Provincia di Bari: 37

Provincia di Bat: 27

Provincia di Brindisi: 30

Provincia di Foggia: 35

Provincia di Lecce: 61

Provincia di Taranto: 14

Residenti fuori regione: 6

Provincia in definizione: 7

Sono 4.334 le persone attualmente positive. Sul fronte degli Ospedali sono 145 le persone ricoverate in area non critica. 23 in terapia intensiva.