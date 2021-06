Coronavirus, 63 casi positivi in Puglia. 4 in provincia di Lecce. Il Bollettino

I reparti che ospitano i pazienti Covid si svuotano e la curva disegnata dai contagi sembra non risentire (almeno per il momento) della variante indiana, ora definita delta, che secondo gli esperti potrebbe diventare dominante in Puglia entro la fine di luglio. È questa la fotografia attuale della terza ondata che ha messo in difficoltà il sistema sanitario regionale. Un quadro riportato nel bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i nuovi casi scoperti, i guariti, i decessi e i ricoveri in Ospedale fermi ieri a 189.

Nel report di oggi, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 6.684 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 63 casi positivi. Così divisi: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 4 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto alle prese con un focolaio, 2 casi di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.634.171 test. 240.487 sono i pazienti guariti. 5.937 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri . Sono 186 le persone che hanno bisogno di cure in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.037 così suddivisi:

95.119 nella Provincia di Bari;

25.575 nella Provincia di Bat;

19.747 nella Provincia di Brindisi;

45.130 nella Provincia di Foggia;

26.892 nella Provincia di Lecce;

39.396 nella Provincia di Taranto;

807 attribuiti a residenti fuori regione;

371 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/pkCcY