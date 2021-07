Bollettino Covid, 164 casi positivi in Puglia. 72 nella provincia di Lecce

Continua l’aumento dei contagi in Puglia che negli ultimi giorni ha registrato un incremento giornalieri di nuovi casi di Covid-19 costantemente sopra i 100 nuovi attuali positivi per giorno. Complice dell’incremento è sicuramente il diffondersi della variante delta che, come si vede anche in altri paesi, risulta molto più contagiosa della precedente variante, quella alfa, che sta sostituendo. Intanto, prosegue la campagna vaccinale, spinta anche dall’introduzione dell’obbligo di greenpass per sedersi al tavolo al chiuso in bar e ristoranti, in vigore a partire dall’inizio di agosto.

Nel bollettino epidemiologico di oggi della Regione Puglia, su 6610 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 164 casi positivi: 43 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.834.769 test. 246.172 sono i pazienti guariti. 2.213 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.049, così suddivisi:

95.600 nella Provincia di Bari;

25.709 nella Provincia di Bat;

20.004 nella Provincia di Brindisi;

45.355 nella Provincia di Foggia;

27.458 nella Provincia di Lecce;

39.638 nella Provincia di Taranto;

838 attribuiti a residenti fuori regione;

387 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

