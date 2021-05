Bollettino Covid, 237 positivi in Puglia. 58 contagi e 5 decessi in provincia di Lecce

Il calo della curva dei contagi è evidente, come anche il numero dei ricoveri che, da settimane, scende come dimostrano gli aggiornamenti dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora quotidianamente la situazione delle strutture ospedaliere.

In terapia intensiva la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 16% (0%) contro il limite massimo del 30% fissato dal Ministero della Salute. Segno meno nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – dove il tasso di occupazione è sceso al 20% (-1%), venti punti in meno della soglia critica del 40%.

È il dato sui decessi ad essere ancora alto in Puglia. Nel bollettino epidemiologico di ieri i morti per le complicanze del virus sono stati 28 di cui 5 in provincia di Lecce. Oggi, come scritto nel report giornaliero, le vittime sono 16: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto

Sul fronte dei contagi su 8797 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 237 casi positivi. Così divisi: 49 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.461.051 test. 213.261 sono i pazienti guariti. 29.675 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri fermi a 809.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 249.380 così suddivisi:

94282 nella Provincia di Bari;

25059 nella Provincia di Bat;

19.139 nella Provincia di Brindisi;

44.566 nella Provincia di Foggia;

26.267 nella Provincia di Lecce;

38.887 nella Provincia di Taranto;

796 attribuiti a residenti fuori regione;

384 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/hphOS