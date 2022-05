Bollettino Covid, 2.949 casi in Puglia. 531 positivi in provincia di Lecce

Secondo il bollettino epidemiologico che ogni giorno conta i casi in Puglia, sono 2.949 i tamponi positivi su 19.469 test effettuati nelle ultime 24 ore. 1.028 in provincia di Bari, al primo posto per numero di contagi. In provincia di Lecce sono 531 i salentini finiti in isolamento. 9 decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 8.346.

Nuovi casi per provincia:

Provincia di Bari: 1.028

Provincia di Bat: 172

Provincia di Brindisi: 317

Provincia di Foggia: 373

Provincia di Lecce: 531

Provincia di Taranto: 482

Residenti fuori regione: 29

Provincia in definizione: 17

Sul fronte degli ospedali, i pazienti ricoverati in area non critica passano da 525 a 530. In terapia intensiva i posti letto occupati sono 27 contro i 26 di ieri.

Per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione nei reparti dedicati ai pazienti Covid, la percentuale di posti letto occupata è ferma al 5% in rianimazione. Stabile al 18% il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. I dati, si legge sul sito, non tengono conto delle differenze nella composizione della popolazione (per sesso, età, fattori di rischio) o per gravità di sintomi e condizioni cliniche che possono determinare una diversa propensione alla ospedalizzazione e/o ricovero in terapia intensiva.

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 94.654. Ieri erano 96.108. Il totale dei guariti sale a 986.351.