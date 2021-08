Bollettino Covid, 198 casi positivi in Puglia. 64 in provincia di Lecce. Segno più ai ricoveri

Stabili i ricoveri in Puglia, secondo l’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali che quotidianamente monitora la situazione negli Ospedali sulla base dei dati trasmessi dalle regioni al Ministero della Salute. La percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 5% in terapia intensiva, cinque punti in meno del nuovo tetto fissato per far scattare la zona gialla al 10%. Nei reparti di area non critica, che comprendono infettive, medicina generale e pneumologia, il tasso di occupazione è stabile al 9%. La soglia limite è del 15%.

Un quadro confermato dal bollettino epidemiologico della Regione. Secondo il report, i positivi ricoverati in area medica toccano quota 241 (ieri erano 238, il giorno prima 235). In terapia intensiva, i pazienti ricoverati sono 25 (22 ieri).

Sul fronte dei contagi, sono 198 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su test. Con oggi, il totale dei pugliesi che stanno facendo i conti con il virus si è fermato a 4.683. Registrato un decesso. Dall’inizio della pandemia sono 6.703 le vittime.

I nuovi casi sono così divisi:

Provincia di Bari: 37

Provincia di Bat: 50

Provincia di Brindisi: 16

Provincia di Foggia: 22

Provincia di Lecce: 64

Provincia di Taranto: 5

Residenti fuori regione: 4

Provincia in definizione: 0

Ricapitolando: sono 198 i casi positivi su 10.156 test giornalieri. Un decesso registrato nelle ultime 24 ore.

4.683 le persone attualmente positive. 241 i pazienti ricoverati in area non critica. 25 in terapia intensiva.