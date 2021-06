Coronavirus, 92 nuovi casi in Puglia. 13 in provincia di Lecce

Della terza ondata di Coronavirus che ha messo in seria difficoltà il sistema sanitario della Puglia è rimasto solo qualche strascico come dimostrano i numeri del bollettino epidemiologico della Regione che, ogni giorno, conta i nuovi casi scoperti, i guariti, i decessi e i ricoveri in Ospedale. I reparti si svuotano come scritto nell’ultima rilevazione dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali secondo cui la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 3% (0%) in terapia intensiva e al 5% (0%) nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Nel report di oggi, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, si contano 92 casi positivi su 8.033 test per l’infezione da Covid-19. Così divisi: 24 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

C’è 1 decesso, in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.627.487 test. 252.974 sono i pazienti guariti. 7063 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri fermi a 189.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.974 così suddivisi:

95.101 nella Provincia di Bari;

25.568 nella Provincia di Bat;

19.743 nella Provincia di Brindisi;

45.130 nella Provincia di Foggia;

26.888 nella Provincia di Lecce;

39.367 nella Provincia di Taranto;

808 attribuiti a residenti fuori regione;

369 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/3Rz92