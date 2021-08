Covid, 158 casi positivi in Puglia. 58 in provincia di Lecce. Pesano i focolai

Il virus sembra aver ripreso forza a causa della «variante delta», più contagiosa secondo gli esperti. La curva dei contagi è tornata a salire, anche in Puglia dove l’aumento dei casi è legato ad alcuni focolai scoppiati nelle mete più gettonate dai giovani come Gallipoli e Otranto.

Stabili, invece, i ricoveri in Ospedale come scritto nel report dell’Agenas secondo cui la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 2% in terapia intensiva e al 3% nei reparti di malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Nel bollettino epidemiologico di oggi sono 84.

Sul fronte dei contagi, nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 158 i casi positivi scoperti su 9.491 test per l’infezione da Covid-19. Così divisi: 32 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Registrato 1 decesso, nella BAT.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.907.054 test. 247.099 sono i pazienti guariti. 2.421 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.189, così suddivisi:

95.841 nella Provincia di Bari;

25.869 nella Provincia di Bat;

20.141 nella Provincia di Brindisi;

45.528 nella Provincia di Foggia;

27.731 nella Provincia di Lecce;

39.814 nella Provincia di Taranto;

852 attribuiti a residenti fuori regione;

413 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/3l0Bd