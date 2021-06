Bollettino Covid, 196 casi positivi in Puglia. 38 contagi in provincia di Lecce

Mentre la campagna di vaccinazione in Puglia procede con il piede premuto sull’acceleratore – da domani toccherà agli under 39 prenotare un appuntamento con la prima dose – i numeri legati alla pandemia confermano che la terza ondata è ormai alle spalle. La curva dei contagi è costantemente in discesa e diminuiscono anche i ricoveri in Ospedale come confermato anche dall’ultimo report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupata dai pazienti Covid è sceso al 10% (-1%), venti punti in meno del tetto massimo fissato dal Ministero della Salute al 30%. Sono 56 i pazienti contagiati dal coronavirus che si trovano in rianimazione. Segno meno anche nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – dove il tasso di occupazione è diminuito al 13% (-1%), molto lontano dalla soglia fissata al 40%.

Un quadro confermato nel bollettino epidemiologico di oggi. Su 5.957 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 196 casi positivi. Così divisi: 44 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 49 nella provincia BAT, 38 in provincia di Foggia, 38 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. 18 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.507.146 test. 221.900 sono i pazienti guariti. 22.424 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri, fermi a 540. Ieri erano 555.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.842 così suddivisi:

94.596 nella Provincia di Bari;

19.321 nella Provincia di Bat;

25.306 nella Provincia di Brindisi;

44.814 nella Provincia di Foggia;

26.545 nella Provincia di Lecce;

39.084 nella Provincia di Taranto;

800 attribuiti a residenti fuori regione

376 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/1nDLI