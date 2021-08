Bollettino covid, 173 casi positivi in puglia. 46 in provincia di Lecce. Aumentano i ricoveri

In Puglia sale la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid nei reparti di area non critica, secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, quotidianamente, monitora la situazione negli ospedale sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute. In medicina generale, malattie infettive e pneumologia, il tasso di occupazione è salito 7% (+1%). Resta stabile al 5% (0%) in terapia intensiva.

Secondo il bollettino epidemiologico di oggi, il numero dei positivi ricoverati in area medica tocca quota 207 (ieri erano 186, il giorno prima 175), 25 i pazienti in terapia intensiva (come ieri erano 22).

Sul fronte dei contagi sono 173 i casi positivi scoperti nelle ultime 24 ore su 15.572 test. Il totale delle persone attualmente positive si ferma a 4.572. Registrato un decesso dopo lo zero di ieri.

È la provincia di Lecce a contare il maggior numero di casi giornalieri. I nuovi contagi sono così divisi: