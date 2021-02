Coronavirus: 1.145 casi positivi in Puglia, 99 in provincia di Lecce. Il bollettino

La curva dei contagi in Puglia resta più o meno stabile anche se nel bollettino epidemiologico di ieri, con 991 casi su 10925 test il tasso positivi/tamponi è salito al 9% contro il 6,8% del giorno prima. La provincia di Bari continua ad essere la più colpita dal Covid19 come confermato dal report della Fondazione Gimbe (Gruppo italiano per la medicina fondata sulle evidenze) che monitora l’andamento della curva del contagio in tutte le regioni. L’incognita legata alla variante inglese, più contagiosa, richiede più attenzione. Non è il momento di abbassare la guardia.

L’ultimo report, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento promozione della salute, Vito Montinaro, conferma sostanzialmente il quadro degli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore, su 10256 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.154 casi positivi. Così divisi: 420 in provincia di Bari, 85 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 235 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 233 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione e 1 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 27 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.532.395 test. 107.933 sono i pazienti guariti. 31.972 sono i casi attualmente positivi. Stabili i ricoveri in Ospetale oggi fermi a 1.418, uno in più rispetto a ieri.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 143.770, così suddivisi:

54.847 nella Provincia di Bari;

15.393 nella Provincia di Bat;

10.648 nella Provincia di Brindisi;

28.974 nella Provincia di Foggia;

12.222 nella Provincia di Lecce;

20.949 nella Provincia di Taranto;

577 attribuiti a residenti fuori regione;

160 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/boIQt