Bollettino Covid, nessun decesso e 42 positivi in Puglia. 4 casi in provincia di Lecce

La curva dei contagi scende e sembra non risentire della «variante indiana» che preoccupata per la sua “contagiosità”, superiore a quella inglese secondo alcuni studi. Il tracciamento dei contatti stretti dei positivi alla “Delta” ha permesso di circoscrivere i focolai scoppiati in Puglia.

Anche i ricoveri in Ospedale sono sempre meno anche se la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è rimasta invariata sia in terapia intensiva – ferma al 3% (0%) – che nei reparti di area non critica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia), stabile al 5% (0%).Lo dimostra l’ultima rilevazione dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 6.292 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 42 casi positivi. Così divisi: 10 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.640.463 test. 241.154 sono i pazienti guariti. 5.312 sono i casi attualmente positivi. Scendono a 181 i ricoveri in Ospedale. Ieri erano 186.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.079 così suddivisi:

95.129 nella Provincia di Bari;

25.576 nella Provincia di Bat;

19.759 nella Provincia di Brindisi;

45.135 nella Provincia di Foggia;

26.896 nella Provincia di Lecce;

39.404 nella Provincia di Taranto;

808 attribuiti a residenti fuori regione;

372 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/tPdjC