Bollettino Covid, 247 positivi in Puglia. 136 casi solo in provincia di Lecce

Da oggi la Puglia è in zona gialla, ma già nel weekend, l’ultimo arancione, il “desiderio” di cambiare colore e quindi di avere regole meno rigide da rispettare ha spinto molti ad affollare spiagge e località che si affacciano sul mare, complice anche il caldo più che primaverile. Non bisogna abbassare la guardia anche perché, come ha spiegato il Governatore Michele Emiliano, l’obiettivo è quello di vivere una estate covid-free.

I numeri, al momento, fanno ben sperare anche se ieri c’è stato un leggero aumento dei ricoveri. Con 15 nuovi ingressi in terapia intensiva in 24 ore, la percentuale di posti letto in rianimazione occupata dai pazienti Covid è salita al 33% (+1), tre punti in più del tetto massimo fissato dal Ministero della Salute. Nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – il tasso di occupazione è stabile al 39%, un punto in meno della soglia critica. Questi i dati dell’ultimo report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas.

Quanto al bollettino epidemiologico, su 4.769 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 247 casi positivi. Così divisi: 32 in provincia di Bari, 18 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 47 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto,1 caso di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 25 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.322.283 test. 193.345 sono i pazienti guariti. 43.461 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 242.934 così suddivisi:

92.542 nella Provincia di Bari

24.148 nella Provincia di Bat

18.383 nella Provincia di Brindisi

43.701 nella Provincia di Foggia

24.933 nella Provincia di Lecce

38.076 nella Provincia di Taranto

776 attribuiti a residenti fuori regione

375 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/iWk5O