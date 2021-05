Bollettino Covid, 399 casi positivi in Puglia. 70 contagi in provincia di Lecce

La curva dei contagi è stabile in Puglia che punta alla zona bianca, colore che prevede regole meno rigide per evitare la diffusione del virus. E i numeri legati alla pandemia fanno ben sperare, dall’incidenza ogni 100mila abitanti, all’RT che calcola quante persone un positivo può eventualmente contagiare ai ricoveri in Ospedale.

Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, la percentuale di posti letto in Terapia Intensiva occupata dai pazienti Covid è scesa al 17% (-2%), tredici punti in meno del tetto massimo del 30% fissato dal Ministero della Salute. Stabile il tasso di occupazione nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – fermo al 24% (0%). La soglia limite in questo caso è del 40%.

Sul fronte nei nuovi casi, come si legge nel quotidiano bollettino epidemiologico della Regione, su 8.977 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 399 casi positivi: 106 in provincia di Bari, 56 in provincia di Brindisi, 57 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 44 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 9 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.432.468 test. 209.321 sono i pazienti guariti. 32.794 sono i casi attualmente positivi. Scendono sotto quota mille i ricoveri in Ospedale, fermi oggi a 963.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 248.484 così suddivisi:

94.038 nella Provincia di Bari;

24.898 nella Provincia di Bat;

19.023 nella Provincia di Brindisi;

44.465 nella Provincia di Foggia;

26.080 nella Provincia di Lecce;

38.806 nella Provincia di Taranto;

792 attribuiti a residenti fuori regione;

382 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/QFzt7