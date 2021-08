Bollettino covid, 261 casi positivi in Puglia. 66 in provincia di Lecce

Resta stabile in Puglia la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid, ferma secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali al 5% (0%) in terapia intensiva e al 6% (0%) nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Numeri lontani dal nuovo tetto fissato per far scattare la zona gialla e quindi regole più rigide per evitare la diffusione del virus. Virus che corre, considerando l’aumento dei casi.

Sul fronte dei contagi, dopo aver segnato il numero più alto dall’inizio dell’estate con 364 nuovi casi, nel bollettino epidemiologico della Regione di oggi la conta dei positivi si è fermata a 261 su 12.626 test. Tre i decessi.

I contagi scoperti nelle ultime 24 ore sono così divisi:

Provincia di Bari: 46

Provincia di Bat: 78

Provincia di Brindisi: 30

Provincia di Foggia: 31

Provincia di Lecce: 66

Provincia di Taranto: 5

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 3

Sono 4.625 le persone attualmente positive.

Il numero dei pazienti ricoverati in area non critica tocca quota 175 (ieri erano 163, il giorno prima 156), 22 i pazienti in terapia intensiva (ieri erano 24, il giorno prima 22).