Bollettino Covid, 103 casi positivi in Puglia. 31 in provincia di Lecce

Sale, secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, ogni giorno, monitora la situazione negli Ospedali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid in terapia intensiva. Il tasso di occupazione in rianimazione è salito al 5% (+1%). Resta stabile, sempre al 5% (0%), la percentuale nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. L’altalena dei nuovi casi in Puglia non “pesa” sulle strutture sanitarie che gestiscono senza problemi le perone positive che hanno bisogno di cure.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, sono 136 i ricoveri in area non critica. 23 i positivi in terapia intensiva.

Sul fronte dei contagi, sono 103 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 5.905 test. Nessun decesso.

Per quanto riguarda la divisione per province , i contagi sono così ripartiti:

Provincia di Bari: 14

Provincia di Bat: 9

Provincia di Brindisi: 23

Provincia di Foggia: 21

Provincia di Lecce: 31

Provincia di Taranto: 2

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 1

4.235 sono le persone attualmente positive.

