Bollettino Covid, 138 casi positivi in Puglia. 49 in provincia di Lecce

La variante indiana, o delta, ha causato un aumento dei contagi come dimostra l’ultimo report della Cabina di regia che ha scattato una fotografia della classe d’età dei positivi. Il virus circola soprattutto tra i più giovani – l’età media è di 25 anni. 49 anni, invece, è l’età media per i ricoveri nei reparti ordinari, 59 in terapia intensiva. È questo dato che il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro definisce “preoccupante” perché molti over 50 non hanno ancora effettuato il vaccino, nemmeno la prima dose.

Anche in Puglia la curva sale. Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 13.143 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 138 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 49 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 3 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.828.159 test. 246.148 sono i pazienti guariti. 2.073 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.885 così suddivisi:

95.557 nella Provincia di Bari;

25.694 nella Provincia di Bat;

19.992 nella Provincia di Brindisi;

45.350 nella Provincia di Foggia;

27.386 nella Provincia di Lecce;

39.688 nella Provincia di Taranto;

836 attribuiti a residenti fuori regione;

382 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.