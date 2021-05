Coronavirus, 288 contagi in Puglia. 53 positivi e 27 decessi in provincia di Lecce

Contagi sempre più bassi e reparti sempre più vuoti sia in terapia intensiva (dove la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è scesa 15% (-1%), contro il limite del 30%) che in area medica (dove il tasso di occupazione è del 19%). È questa la fotografia della situazione epidemiologica in Puglia che ora punta alla zona bianca. La regola da rispettare per cambiare colore e passare alla fascia di rischio più bassa che prevede regole meno rigide per evitare la diffusione del virus (nessun coprifuoco, ad esempio) è segnare 50 casi settimanali ogni 100 mila abitanti per 3 monitoraggi consecutivi.

Secondo l’ultimo bollettino, su 7.922 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 288 casi positivi: 58 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 53 in provincia di Lecce, 36 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 32 decessi: 3 in provincia di Bari, 27 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Il Dipartimento Salute chiarisce che il dato sui decessi della ASL di Lecce non è relativo alle ultime 24 ore e non è indicativo di alcun picco di mortalità, ma è risultante da una verifica e un aggiornamento dei casi su periodo più esteso.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.468.973 test. 215.307 sono i pazienti guariti. 27.885 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri fermi a 767.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 249.668 così suddivisi:

94.340 nella Provincia di Bari;

25.111 nella Provincia di Bat;

19.147 nella Provincia di Brindisi;

44.647 nella Provincia di Foggia;

26.320 nella Provincia di Lecce;

38.923 nella Provincia di Taranto;

796 attribuiti a residenti fuori regione;

384 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/n4bkN