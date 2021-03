Bollettino Covid, 1.962 casi positivi in Puglia. 284 contagi e 6 decessi in provincia di Lecce

Se da un lato la Puglia può contare su un’arma in più per combattere il Coronavirus – anche la Regione ha deciso di puntare sugli anticorpi monoclonali per curare i soggetti fragili e cercare di ridurre il rischio di complicanze legate al Covid (evitando, di conseguenza, che i pazienti finiscano in Ospedale) – dall’altro la terza ondata sta mettendo a dura prova il sistema sanitario. A preoccupare sono i ricoveri non solo nella provincia di Bari, più colpita dal virus che non sta concedendo tregua. Sia in terapia intensiva (che ieri ha segnato un nuovo triste record con 41 nuovi ingressi in rianimazione) che nei reparti di area non critica la percentuale di posti letto occupata da pazienti ha superato la soglia considerata critica dal Ministero della Salute.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 13.847 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.962 casi positivi (la percentuale positivi/tamponi supera di poco il 14%).

I nuovi casi sono così divisi: 767 in provincia di Bari, 185 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia BAT, 195 in provincia di Foggia, 284 in provincia di Lecce, 329 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 43 decessi: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.871.149 test. 141.343 sono i pazienti guariti. 46.857 sono i casi attualmente positivi. I ricoveri in Ospedale sono fermi, oggi, a 2.100.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 193.012 così suddivisi:

75.701 nella Provincia di Bari;

18.944 nella Provincia di Bat;

14.093 nella Provincia di Brindisi;

35.588 nella Provincia di Foggia;

18.134 nella Provincia di Lecce;

29.539 nella Provincia di Taranto;

683 attribuiti a residenti fuori regione;

330 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/UKRob