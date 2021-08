Covid in Puglia: 236 casi positivi. 44 contagi in provincia di Lecce

L’aumento dei nuovi casi, anche in Puglia, non pesa sugli ospedali anche se nel bollettino epidemiologico di ieri il numero dei ricoveri era salito a quota 94 portando la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid al 3% (+1%) in terapia intensiva. Fermo al 3% (0%) il tasso nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Ben lontano dal limite che farebbe scattare la zona gialla secondo le nuove regole volute dal Governo per ‘frenare’ la variante delta ed evitare le chiusure.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento promozione della Salute, Vito Montanaro, i positivi che hanno bisogno di cure in Ospedale sono 96.

Sul fronte dei contagi, su 12.668 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 236 casi positivi: 98 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 24 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.936.394 test. 247.304 sono i pazienti guariti. 2.729 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.704 così suddivisi:

95.980 nella Provincia di Bari;

25.930 nella Provincia di Bat;

20.188 nella Provincia di Brindisi;

45.612 nella Provincia di Foggia;

27.840 nella Provincia di Lecce;

39.873 nella Provincia di Taranto;

863 attribuiti a residenti fuori regione;

418 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/Nvmy8