Coronavirus, 365 casi positivi in Puglia. 73 in provincia di Lecce

Il prossimo obiettivo della Puglia è la zona bianca che prevede meno regole, tra cui nessun coprifuoco, per evitare la diffusione del virus. Un traguardo non così lontano stando ai numeri legati alla pandemia. La discesa della curva dei contagi è costante e anche il dato sui ricoveri in Ospedale è incoraggiante.

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupata dai pazienti Covid è scesa al 19% (-3%), undici punti in meno del tetto massimo fissato dal Ministero della Salute al 30%. Segno meno anche nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – dove il tasso di occupazione è del 24% (-2%) contro il 40%, considerato come limite massimo.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 8.415 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 365 casi positivi: 92 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 56 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 18 decessi: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.423.491 test. 208.578 sono i pazienti guariti. 33.147 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 248.085 così suddivisi:

93.932 nella Provincia di Bari;

24.841 nella Provincia di Bat;

18.967 nella Provincia di Brindisi;

44.404 nella Provincia di Foggia;

26.010 nella Provincia di Lecce;

38.762 nella Provincia di Taranto;

790 attribuiti a residenti fuori regione;

379 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.