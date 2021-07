Bollettino Covid, 151 casi positivi in Puglia. 32 in provincia di Lecce

La variante delta sta pesando sulla curva dei contagi, anche in Puglia, quinta in Italia, secondo la Fondazione Gimbe, per percentuale di nuovi casi in una settimana. Nonostante l’aumento, i ricoveri in ospedale sono stabili. Come dimostra l’ultimo report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora, giorno dopo giorno, la situazione negli ospedali dedicati ai pazienti Covid, la percentuale di posti letto occupata dai positivi che hanno bisogno di cure è ferma al 2% in terapia intensiva e al 3% nei reparti di area non critica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia).

Sul fronte dei contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico di oggi, sono 151 i casi positivi scoperti nelle ultime 24 ore su 11.363 test per l’infezione da Covid-19. Così divisi: 21 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 42 nella provincia BAT, 14 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto, 13 casi di residenti fuori regione. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.874.001 test. 246.905 sono i pazienti guariti. 1.977 sono i casi attualmente positivi. Stabili a 84 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.551 così suddivisi:

95.716 nella Provincia di Bari;

25.782 nella Provincia di Bat;

20.067 nella Provincia di Brindisi;

45.418 nella Provincia di Foggia;

27.571 nella Provincia di Lecce;

39.747 nella Provincia di Taranto;

856 attribuiti a residenti fuori regione;

394 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/XEtSY