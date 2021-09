Covid in Puglia, 338 positivi nelle ultime 24 ore. 115 casi in provincia di Lecce

Frenata dei contagi in Puglia anche se peggiora leggermente l’indice dei positivi ogni 100mila abitanti, che sale a 116. Secondo il report della Fondazione Gimbe, infatti, in una settimana (dal 25 al 31 agosto) c’è stata una riduzione del 6,7% dei nuovi casi rispetto a sette giorni prima. Più o meno stabili anche i ricoveri. Secondo l’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione sugli Ospedali sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è scesa all’ 8% (-1%) nei reparti di area non critica che comprendono medicina generale, malattie infettive e pneumologia. In terapia intensiva, il tasso di occupazione è salito di un punto, fermandosi al 5% (+1%).

Secondo il bollettino epidemiologico che, giorno dopo giorno, conta i casi registrati ogni ventiquattro ore, i decessi e i ricoveri, i positivi in area medica sono 228 (ieri erano 232, il giorno prima 234). 20 i pazienti in terapia intensiva (24 ieri).

Sul fronte dei contagi, sono 338 i casi positivi su 14.743 test. Così, il totale dei pugliesi che stanno facendo i conti con il virus si ferma a 4.383. Tre i decessi.

Per quanto riguarda la mappa dei nuovi casi, sono così divisi:

Provincia di Bari: 52

Provincia di Bat: 111

Provincia di Brindisi: 8

Provincia di Foggia: 20

Provincia di Lecce: 115

Provincia di Taranto: 17

Residenti fuori regione: 6

Provincia in definizione: 9

4.383 sono le persone attualmente positive. 228 i ricoveri in area non critica. 20 in terapia intensiva.