Bollettino Covid, 118 casi positivi in Puglia. 24 in provincia di Lecce

La curva dei contagi continua la sua lenta discesa in Puglia che continua ad avere numeri da zona bianca. Anche la pressione sugli ospedali – uno dei due parametri usati dal Governo per decidere il cambio di colore (l’altro è l’incidenza dei casi settimanali per 100mila abitanti – resta lontana dalla soglia critica. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, infatti, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 4% in terapia intensiva e al 5% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Secondo il bollettino epidemiologico della Regione, che conta i positivi che hanno bisogno di cure, nelle ultime 24 ore i ricoveri in area non critica sono passati da 135 a 136. Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. I ricoveri in rianimazione restano 20.

Sul fronte dei contagi, sono 118 i casi positivi su 14.429 test giornalieri. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus, gli attuali positivi, sono 2.397. Un decesso. Il numero vittime dall’inizio della pandemia in Puglia sale, quindi, a 6.802.

I nuovi casi sono così divisi: