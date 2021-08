Bollettino covid: 281 casi positivi in Puglia, 145 in provincia di Lecce.

Dopo settimane di “stabilità”, aumentano i ricoveri in Puglia anche se i dati scritti nero su bianco nel report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sono ancora lontani dal nuovo tetto fissato dal Governo per far scattare la zona gialla. La pressione negli ospedali e il parametro dei 50 positivi su 100mila abitanti (superato in ben 14 regioni su 21) sono diventati determinanti per il cambio di colore. Nella regione, secondo l’Agenas, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è salita al 5% (+1%) in Terapia Intensiva (il limite è 10%). Stessa percentuale del 5% (+1%) nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia (la soglia massima è del 15%).

Nel bollettino epidemiologico di oggi, sono 281 i casi positivi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 12.229 test. Nessun decesso.

I contagi sono così divisi:

Provincia di Bari: 38

Provincia di Bat: 31

Provincia di Brindisi: 6

Provincia di Foggia: 32

Provincia di Lecce: 145

Provincia di Taranto: 19

Residenti fuori regione: 5

Provincia in definizione: 5

3.862 sono le persone attualmente positive. 126 i ricoveri in area non critica. 2 in terapia intensiva.