Coronavirus, i numeri del bollettino: 161casi positivi. 39 in provincia di Lecce

La curva disegnata dai contagi in Puglia cala, lentamente, ma quanto basta a far sperare nella zona bianca che dovrebbe scattare da metà mese. Crollano anche i ricoveri in Ospedale come dimostrano gli aggiornamenti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Secondo l’Agenas, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid in terapia intensiva è scesa al 6% (-2%) contro il limite massimo fissato al 30% dal Ministero della Salute. Stabile nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – dove il tasso di occupazione è fermo al 13% (0%).

Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 7220 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 161 casi positivi: 44 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia BAT, 22 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Brindisi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.525.636 test. 225.500 sono i pazienti guariti. 19.206 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.243 così suddivisi:

94.693 nella Provincia di Bari;

25.363 nella Provincia di Bat;

19.409 nella Provincia di Brindisi;

44.872 nella Provincia di Foggia;

26.627 nella Provincia di Lecce;

39.116 nella Provincia di Taranto;

801 attribuiti a residenti fuori regione;

362 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.