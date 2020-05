Coronavirus, calo dei positivi in provincia di Lecce. I nuovi casi sono operatori sanitari che lavorano fuori

Sul fronte Coronavirus – questo nemico invisibile che ha messo a dura prova il sistema sanitario delle regioni più colpite e costretto le altre a ripensare il piano ospedaliero, per gestire il numero dei contagi – può tirare un sospiro di sollievo. Almeno per il momento.

I dati scritti nero su bianco nel bollettino epidemiologico della Asl di Lecce, a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica Asl Le, confermano un calo dei positivi, rispetto a quelli ‘contati’ nell’ultimo report del 3 maggio, giorno in cui è scattata la fase 2 di convivenza con il virus. Si temeva che la fine del lockdown e delle regole ‘restrittive’ imposte per spezzare la catena dei contagi provocasse un aumento della curva, ma così non è stato.

I quattro nuovi casi rilevati nell’ultima settimana si riferiscono ad operatori sanitari che lavorano fuori provincia, ma residenti in uno dei comuni della provincia. Non solo, l’analisi mostra anche il calo dei ricoveri e il netto aumento dei guariti.

I casi comune per comune

Gli attuali positivi – le persone che in qualche modo stanno ancora combattendo con il Covid19 (o il tampone non è risultato negativo o non si sono ancora lasciati alle spalle la malattia) – sono 54. Erano 185 il 3 maggio per un totale di 512 persone contagiate dall’inizio della pandemia.

Gli attuali positivi, comune per comune, sono così divisi:

Alezio: 0 casi

Alliste: 1 caso

Aradeo: 0 casi

Arnesano: 0 casi

Calimera: 1 caso

Campi Salentina: 1 caso (erano 5 il 3 maggio, 10 in totale dall’inizio dell’emergenza)

Cannole: 0 casi (erano 2 il 3 maggio, 7 in totale)

Carmiano: 0 casi (erano 2 il 3 maggio, 14 in totale dall’inizio dell’emerenza)

Carpignano Salentino: 1 caso (nessun positivo era stato registrato il 3 maggio)

Casarano: 1 caso

Castri di Lecce: 0 casi

Castrignano del Capo: 1 casi

Cavallino: 0 casi (erano 3 il 3 maggio, 7 in totale)

Collepasso: 0 casi

Copertino: 2 casi (erano 7 il 3 maggio, 46 il totale).

Corigliano d’Otranto: 0 casi

Cursi: 1 caso

Cutrofiano: 1 caso

Gagliano Del Capo: 0 casi

Galatina: 2 casi (erano 10 il 3 maggio, 24 in totale dall’inizio dell’emergenza)

Galatone: 0 casi (erano 3 nell’ultimo report del 3 maggio, 5 in totale)

Gallipoli: 1 caso (erano 5 il 3 maggio, 16 in totale)

Guagnano: 2 casi (erano 4 il 3 maggio, 8 in totale)

Lecce 12 casi (43 il 3 maggio, 76 in totale)

Lequile: 1 caso

Leverano: 2 casi (7 il 3 maggio, 18 in totale)

Lizzanello: 1 caso

Maglie: 0 casi (1 il 3 maggio, 6 in totale)

Martano: 1 caso (2 il 3 maggio, 4 in totale)

Matino: 0 casi

Melendugno: 1 caso (erano 2 il 3 maggio, 7 in totale)

Melissano: 0 casi (uno il 3 maggio)

Miggiano: 0 casi

Minervino Di Lecce: 0 casi

Monteroni Di Lecce: 0 casi (erano 7 il 3 maggio, 19 in totale)

Muro Leccese: 0 casi (uno il 3 maggio)

Nardò: 1 caso (2 il 3 maggio, 14 in totale)

Neviano: 1 caso (erano 5 il 3 maggio)

Nociglia: 0 casi

Novoli: 0 casi

Otranto: 0 casi (uno il 3 maggio)

Poggiardo: 4 casi, erano 3 il 3 maggio. 8 in totale.

Racale: 2 casi

Salice Salentino: 1 caso, erano 2 nell’ultimo report.

Salve: 0 casi

San Cesario Di Lecce: 0 casi (erano 3 il 3 maggio, 5 dall’inizio dell’emergenza)

San Donato Di Lecce: 0 casi

Sannicola: 0 casi (la conta il 3 maggio si era fermata a uno)

San Pietro In Lama: 1 caso, 0 il 3 maggio.

Scorrano: 4 casi (erano 2 il 3 maggio, 7 dall’inizio dell’emergenza)

Sogliano Cavour: 0 casi

Soleto: 0 casi

Squinzano: 1 caso (erano 5 il 3 maggio, 7 dall’inizio dell’emergenza)

Sternatia: 0 casi

Supersano: 0 casi

Surbo: 2 casi (erano 6 il 3 maggio, 15 in totale)

Taurisano: 1 caso (uno anche nel report del 3 maggio)

Taviano: 0 casi (1 il 3 maggio)

Trepuzzi: 0 casi

Tricase: 1 caso (1 anche il 3 maggio)

Ugento: 0 casi

Veglie: 0 casi (1 il 3 maggio, 5 in totale)

Vernole: 2 casi (5 il 3 maggio, 7 in totale)

Porto Cesareo: 0 casi

Rsa La Fontanella – tra ospiti e Operatori: 0 casi. Erano 22 il 3 maggio. 89 all’inizio dell’emergenza.

