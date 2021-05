Bollettino Covid, 646 casi positivi in Puglia. 80 in provincia di Lecce

Dopo il numero dei contagi (e del rapporto positivi/tamponi) anche il dato sui ricoveri in Ospedale continua a migliorare in maniera costante, tanto che il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che consente alla Puglia di cambiare colore e passare in zona gialla.

Come si legge nell’ultimo report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas – la percentuali di posti letto in terapia intensiva occupata dai pazienti Covid è scesa al 32% (-2%), due punti in più rispetto alla soglia “critica”. Stabile la situazione nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – dove il tasso di occupazione è fermo al 39%, un punto in meno del tetto massimo del 40.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 8.631 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 646 casi positivi. Così divisi: 229 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 108 nella provincia BAT, 130 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 64 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 25 decessi: 2 in provincia di Bari, 7 in provincia di Brindisi, 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.317.514 test. 192.246 sono i pazienti guariti. 44.338 sono i casi attualmente positivi. Sono 1.666 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 242.687 così suddivisi:

92.510 nella Provincia di Bari;

24.138 nella Provincia di Bat;

18.365 nella Provincia di Brindisi;

43.654 nella Provincia di Foggia;

24.797 nella Provincia di Lecce;

38.075 nella Provincia di Taranto;

775 attribuiti a residenti fuori regione;

373 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/VPBQR