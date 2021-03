Coronavirus, 786 casi in Puglia su 5.142 test. 99 positivi in provincia di Lecce

La percentuale di posti letto occupata dai pazienti positivi al Covid nei reparti di area «non critica» (malattie infettive, medicina generale e pneumologia) ha superato il 48%, otto punti in più del limite fissato al 40% dal Ministero della Salute. Anche in terapia intensiva, secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che monitora la situazione nelle strutture italiane, è stato superato il tetto critico del 30%. Insomma, in Puglia gli ospedali sono in seria difficoltà, costretti a gestire un aumento del numero di malati che hanno bisogno di cure. E anche nei Pronto Soccorso la situazione è al limite.

Nel bollettino epidemiologico della regione – considerando il naturale “calo” del lunedì – su 5.142 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 786 casi positivi: 350 in provincia di Bari, 90 in provincia di Brindisi, 28 nella provincia BAT, 176 in provincia di Foggia, 99 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 33 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.845.068 test. 138.303 sono i pazienti guariti. 46.494 sono i casi attualmente positivi. Salgono ancora i ricoveri in Ospedale, oggi fermi a 2.100.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 189.523 così suddivisi:

74.413 nella Provincia di Bari;

13.761 nella Provincia di Bat;

18.586 nella Provincia di Brindisi;

35.300 nella Provincia di Foggia;

17.608 nella Provincia di Lecce;

28.862 nella Provincia di Taranto;

679 attribuiti a residenti fuori regione;

314 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.