Coronavirus, lieve risalita: in Puglia 4 nuovi casi. Al “Vito Fazzi” nessuna ‘ricaduta’

Zero casi negli ultimi due giorni, uno in quelli precedenti. Sono i numeri del bollettino epidemiologico della Regione che fotografa l’andamento dell’epidemia in Puglia, una Puglia sempre più Covid-free. Anche l’aggiornamento di ieri, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro si era chiuso senza nuovi casi di Coronavirus, su 2.661 test per l’infrazione effettuati in 24 ore.

Conta ferma, quindi, anche se in serata la Asl di Lecce ha comunicato, in una nota, la decisione del Direttore medico dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce di bloccare i ricoveri nel reparto di Cardiochirurgia dopo che un paziente (operato e ricoverato) era risultato positivo al Covid-19. Non un nuovo caso in senso stretto, ma una “ricaduta” se così si può definire. Tuttavia in mattinata il nuovo colpo di scena: il nuovo tampone avrebbe dato esito negativo, scongiurando quindi il rischio di un nuovo decorso della malattia.

Il personale sanitario comunque monitora il quadro clinico dell’amo: le sue condizioni di salute sono buone, non presenta i sintomi clinici peculiari dell’infezione, ma il reparto è stato chiuso prudenzialmente per consentire lo screening del personale e la sanificazione di tutti i locali.

Nell’aggiornamento di oggi, quindi, il caso non trova riscontro ufficiale. I nuovi casi riscontati sono 4, dei quali due nella provincia di Brindisi e uno in territorio barese. Un altro caso si riferisce ad un pugliese residente fuori regione. Il tutto su 2439 tamponi eseguiti.

Due, poi, sono stati decessi (entrambi nella Bat), per un totale complessivo delle vittime che arriva a 538. I guariti, invece, sono 3.675, dei quali 19 nelle ultime 24h. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 306 (18 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi da Covid in Puglia, registrati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, è di 4.519 (156.582 test), così suddivisi a livello territoriale: