Serata di paura a Soleto, ordigno esplode davanti allo studio del primo cittadino

Non è stata una serata tranquilla quella che hanno trascorso i residenti di Via Reginaldo Giuliani a Soleto e, soprattutto, per il primo cittadino del comune del Salento.

Intorno alle ore 23.00, infatti, proprio in quella strada, si è udito un forte boato. Ignoti, infatti, avevano piazzato e fatto esplodere un ordigno davanti allo studio professionale del sindaco, Graziano Vantaggiato, commercialista, al suo secondo da amministratore della cittadina.

Non appena dato l’allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Maglie, che una volta sul luogo dell’accadimento, hanno compiuto tutti i rilievi del caso.

Fortunatamente, a parte i danni alla struttura, non si sono registrati problemi ad altre strutture.

Spetterà ai militari dell’Arma dare un nome e un volto agli autori di questo gesto intimidatorio.